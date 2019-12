Giovani e sport: attenzione ai traumi ortopedici

Loading...

Quante volte vediamo i ragazzini rincorrere un pallone nei campi sportivi sognando magari di diventare il campione di domani? I sogni e le aspirazioni è legittimo che vadano coltivate, tuttavia stando a quanto riporta l’, metà delleche gli ortopedici riscontrano nei ragazzi dellenel corso delladeriva loro da una eccessiva sollecitazione di una parte del corpo che viene particolarmente impegnata superando i limiti naturali. In particolare i traumi maggiormente riscontrati daglisono tendiniti, fratture da stress e lesione della cuffia dei rotatori. Sono triplicate alcunesoprattutto nei più giovani, in particolare delle distorsioni alla caviglia, stiramenti muscolari, lesione ossee o alle cartilagini.

Gli esperti spiegano che questa maggiore frequenza negli infortuni dei più giovani è dovuto al fatto che i ragazzi tendono a praticare lo stesso sport tutto l’anno senza intervallare l’attività sportiva con dei periodi di riposo. Invece nello sport è fondamentale alternare i cicli di allenamento con i periodi di riposo. In particolare gli esperti per prevenire le lesioni consigliano lo strechting che serve a distendere le fasce muscolare ed è particolarmene utile opo l’allenamento. Mentre in caso di infortunio è necessario osservare un periodo di riposo, usare il ghiaccio comprimere ed elevare l’arto, se i sintomi non passano allora occorre fare una visita da uno specialista.

