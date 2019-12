Succo di pompelmo aiuta a dimagrire: la conferma della scienza

Loading...

Loading...

Una ricerca svolta dall’in California ha messo in evidenza che accompagnare i pasti ricchi di cibi grassial posto dell’acqua aiuta a. Ilinfatti sarebbe in grado di diminuire i grassi assimilati e quindi favorirebbe il. In particolare questo frutto si è dimostrato capace di ridure i livelli dinel sangue. La ricerca è stata condotta su cavie di laboratorio che per 3 mesi sono state alimentate con cibi grassi. I topi però la cuicomprendeva il succo di pompelmo hanno mostrato una riduzione di peso fino al 18%, cosa che non è accaduta nel gruppo di controllo a cui era stato somministrato semplicemente dell’acqua. In sostanza secondo gli scienziati californiani ilservirebbe a ridurre l’impatto deiassunti in unpoco sautare. Inoltre il pompelmo si è dimostrato capace di ridurre il livello di zuccheri nel sangue e dell’insulina.

Insomma sebbene questi effetti dimagranti del pompelmo si otterrebbero soltanto nel caso di una alimentazione a base di grassi, non è da sottovalutare la proprietà di questa bevanda di tenere sotto controllo in modo del tutto naturale il livello del glucosio e dell‘insulina nel sangue. La ricerca è stata pubblicata su PlosOne.

Loading...