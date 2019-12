Succhi di frutta: secondo uno studio potrebbero danneggiare il cuore

Loading...

sono bevande che vengono consumate spesso, ma stando a uno studio australiano condotto dai ricercatori dellain realtà berne un bicchiere al giorno potrebbe aumentare il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Dalla ricerca è emerso che tra coloro che sono soliti bere regolamente queste bevande a base dipresentano livelli di pressione sanguigna significativamente più alti rispetto a quanti ne fanno un consumo solo sporadico. L’alta pressione sanguigna viene associata a un maggiore rischio di eventi coronarici. Il coordinatore della ricerca, il dott. Mattehew Pase, ha spiegato che esiste il vizio di fondo di una errata percezione deicome salutari. In realtà oltre alle vitamine essenziali, contengono anche un quantitativo eccessivo di. L’alto livelo di zuccheri nel lungo periodo può comportare l’aumento della glicemia e quindi l’aumentato rischio di

Insomma secondo gli esperti per raggiungere le 5 porzioni al giorno di frutta e verdura come raccomandato dall’OMS, non andrebbero compresi i succhi di frutta. D’altronde un succo di frutta da 250 ml contiene 7 cucchiaini di zuccheri. L’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda di non consumarne più di 6 cucchiaini al giorno. Lo studio è stato pubblicato su THe Lancet Diabetes eand Endocrinology Journal.

