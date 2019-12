Google e salute: video chat gratuite con medici se digiti un sintomo

Loading...

Chi di noi qualche volta, in preda a dubbi reali o immaginari, non ha cercato isu? D’altronde con l’ampia gamma diesistenti in tema die patologie varie sul, oggi l’utente ha modo di reperire una notevole massa di informazioni su una determinata patologia. Ebbene stando alle indiscrezioni pubblicate sul sitostarebbe sperimentando una funzione che offre la possibilità agli utenti di collegarsi incoi dottori. In pratica una volta selezionati i sintomi di una determinata patologia nella barra di ricerca del motore,oltre ai risultati ci sarà anche un pulsante che ci consentirà di metterci in contatto tramitecon un medico che ci guiderà indirizzandoci da uno specialista oppure tranquillandoci se non si tratta di nulla di grave. Per quanto riguarda però l’eventuale prescrizione di farmaci ilsu google non potrà sostituirsi al proprio medico curante.

Il servizio sarà gratuito per tutta la fase di sperimentazione. in seguito invece la consulenza sarà a pagamento, ma presumibilmente a costi più contenuti rispetto alla visite mediche tradizionali.

