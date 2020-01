Dieta mediterranea: utile anche contro la sindrome metabolica

By News24Web

La, i cui benefici per lasono noti da tempo, riuscirebbe anche a contrastare la. E’ quanto risultato da una ricerca condotta da un team di studiosi spagnoli guidato da Jordi Salas-Salvado dell’Universitat Rovira i Virgili. Lapredispone alle malattie cardiovascolari e al diabete a causa di fattori, quali la circonferenza della vita eccessivamente grande, la pressione alta e bassi livelli di colesterolo HDL, elevate concentrazioni di trigliceridi e zuccheri nel sangue. I ricercatori hanno preso in considerazione un campione di circa 6000 uomini e donne, di cui due terzi avevano ricevuto la diagnosi di. Il campione è stato diviso in 3 gruppi, a ciascuno dei quali è stata assegnata casualmente una: una dieta mediterranea integrata con olio extra vergine di oliva, una dieta mediterranea integrata con noci e una dieta povera di grassi. Al termine del periodo di quasi 5 anni i ricercatori hanno osservato che nel 28,2% dei casi lanon era più presente. Laha ridotto anche i livelli di glucosio nel sangue.

In sostanza la dieta mediterranea sebbene non abbia diminuito le possibilità di sviluppare la sindrome metabolica, si è rivelta però efficace nel contrastarne gli effetti, riequilibrando ad esempio i livelli degli zuccheri nel sangue. Lo studio è stato pubblicato sul Canadian Association Medical Journal.

