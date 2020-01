Vivi con un fumatore? E’ come se respirassi l’inquinamento di una metropoli

Loading...

Stando a uno studio condotto dalla, in Gran Bretagna, condividere lo stesso spazio con un, a esempio convivere nello stesso appartamento, è come vivere nelle metropoli più inquinate al mondo. In pratica l’in un appartamento abitato da fumatori e non è paragonabile a quello respirato a, tra le città più inquinate al mondo. Dallo studio è emerso che chi è esposto alcorre dei rischi che superano di molto i limiti imposti dall’. In pratica le particelle inquinanti inalate dai non fumatori sono pari a tre volte quella annua imposta come limite di sicurezza per ladall’Oms. Gli studiosi hanno messo a confronto i livelli di particolato di 93 abitazioni in cui vive un fumatore con quelli di 17 abitazioni in cui invece non vive alcun fumatore. Dai risultati è emerso che nelle 93 abitazioni leerano di ben 10 volte maggiori rispetto a quelle riscontrate nei 17 appartamenti non abitati dai fumatori. Lo studio è stato pubblicato su