La stagione di nascita influenza anche il carattere

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Stando a un gruppo di scienziati ungheresi delladi Budapest, laavrebbe delle ripercussioni anche sul nostro umore. Lo studio che è stato presentato all’di Berlino, ha evidenziato come la stagione di nascita in particolare vada ad incidere su alcuni tratti della nostra, in particolare legata all’. Questo perché, a seconda del mese in cui si è nati, cambia la produzione diquali la dopamina e la serotonina. Lo studio che ha preso in esame 400 volontari ha rilevato ad esempio che il, caratterizzato da sbalzi d’umore tra stati d’animo allegri e triste, è più frequente tra coloro che sono nati in, meno presente invece rispetto ai nati in. Inoltre i nati in estate e in primavera sono più “ottimisti”, ovvero hanno un atteggiamento più positivo rispetto a chi è nato in inverno. Questi ultimi sono meno inclini a un termperamento irascibile rispetto a chi è nato in alte stagioni dell’anno e sono anche più inclini alla depressione rispetto a chi è nato in