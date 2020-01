Tumori al cervello: i risultati con le cellule staminali in uno studio americano

Loading...

I ricercatori dell’hanno impiegato leper curare un tipo di cancro, quello al, che talvolta risulta inoperabile. Gli scienziati attraverso unasono riusciti a aumentare la produzione di una tossina nociva per lema innocua per quelle sane. Questesono state veicolate tramite un gel all’interno del tumore rimosso chirurgicamente. Lesono riuscite a inibire la produzione dellesenza andare ad intaccare il tessuto sano. Questi risultati estremamente incoraggianti sono stati ottenuti nella sperimentazione sui topi. Per i ricercatori potrebbero ottenersi ottimi risultati anche se fossero applicate a patologie tumorali nell’uomo.

Le tossine per combattere le cellule cancerogene in alcuni tumori del sangue hanno dato risultati positivi già in passato, mentre ciò non avviene con i tumori solidi perché le tossine hanno vita breve. Grazie però a queste cellule staminali modificate geneticamente che instillano la carica tossica direttamente nel tumore, è possibile aggredire anche queli solidi. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Stem Cells.

