Cioccolato: un alimento anti-age

La notizia farà sicuramente piacere a tutti i golosi disparsi in ogni angolo del mondo. Stando infatti a una ricerca condotta daldi New York ilsarebbe anche in grado di rallentare alcuni processi disfunzionali legati all’avanzare dell’età, quale ad esempio il declino delle funzioni cognitive e della memoria in particolare. Insomma lapotrebbe venire in aiuto per glianche per quanto riguarda la. I ricercatori hanno preso in esame 37 volontari, di età compresa tra i 50 e 69 anni che sono stati divisi in due gruppi: ad un gruppo per 90 giorni è stato somministrato del cacao ad elevato contenuto di antiossidanti, ovvero di flavonoidi (circa 900 milligrammi) del cacao per la durata di 3 mesi. Dopo 3 mesi è risultato che quanti avevano assunto questipresentavano una regressione del declino cognitivo tale che leerano paragonabili a un soggetto di 30-40 anni.

Inoltre grazie alla capacità dei flavonoidi di intervenire a livello micro-circolatorio nei volontari si è verificato un netto miglioramento della circolazione sanguigna proprio in quelle aree del cervello deputate all’elaborazione dei ricordi. Lo studio è stato pubblicato su NeuroScience.

