Alzheimer: diagnosticarlo prima dell’esordio dei sintomi: i risultati di uno studio

By News24Web

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Riuscire a diagnosticare l’r prima che ne compaiano i sintomi con un. A metttere a punto questo test sono stati i ricercatori dell’Università di Melbourne. Con questa analisi del sangue è possibile prevedere i mutamenti nel cervello che potrebbero portare con ragionevole probabilità il paziente a sviluppare questa patologia neurodegenerativa. Lo studio ha sequenziato i geni, conosciuti come microRNA di pazienti affetti dall’Alzheimer e di quelli sani. Con questo sequenziamento i ricercatori sono riusciti a prevedere, con una precisione stimata attorno al 91%, quali partecipanti avrebbero sviluppato questa malattia neurodegenerativa. La messa a punto di quest test che permette una diagnosi precoce della malattia potrà determinare un passo in avanti anche per quanto riguarda la terapia, con la messa a punto di trattamenti sempre più mirati ed efficaci. Lo studio è stato pubblicata sulla rivista