Alzheimer: la vitamina E potrebbe rallentare il declino

Lapotrebbe riuscire a rallentare il declino mentale ai pazienti a cui è stata diagnosticata la malattia di. La scoperta proviene da un gruppo di ricercatori americani del

La vitamina E contenuta principalmente in alimenti quali uova, olio e noci, è fondamentale in una dieta sana e variata, potrebbe rivelarsi utile quindi per i pazienti affetti da Alzheimer.

In particolare i ricercatori hanno seguito per circa due anni 613 persone affette dall’Alzheimer con grado da lieve a moderato. Nei pazienti a cui veniva somministrata quotidianamente la vitamina E si osservava una riduzione del tasso di declino mentale ridotto di ben il 19% rispetto a coloro che invece avevano assunto solo un placebo. I miglioramenti hanno riguardato soprattutto la gestione di attività giornaliere, quali ad esempio lavarsi e vestirsi.

Riguardo all’assunzione di integratori vitaminici a base di vitamina E i ricercatori però consigliano sempre di consultarsi prima col proprio medico curante. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Jama, Journal Jounal of American Medical Association.

