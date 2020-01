Napoli-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming

Loading...

è il posticipo dellain programma domani 26 gennaio 2020. Si tratta di una gara sempre dal sapore particolare, benché quest’anno gli azzurri non siano in lizza per la vittoria dello scudetto.

il match può essere seguito dagli abbonati Sky ai canali 201 SkySportHD, Canale 202 SkySerieA e 251 SkyCalcioHD. Gli abbonati possono seguirla anche in streaming sul proprio smartphone o tablet grazoe aal’appa Skygo.

Finora la gestione di Gattuso, almeno in campionato, non ha portato ai risultati sperati. Gli azzurri in 5 gare hanno collezionato 4 sconfitte e una sola vittoria. La Juve capolista invece punta a incrementare il distacco dai nerazzuri distanziati di 4 lunghezze. I partenopei in settimana approdano alle semifinali di Coppa Italia dopo aver battuto la Lazio per un gol a zero. Qualificata alle semifinali anche la Juve che ha sconfitto la Roma per 3 a 1.

Napoli-Juve: probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mário Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gennaro Gattuso

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

