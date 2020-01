Coronavirus cinese: i dati dell’infezione

Loading...

Loading...

Ilcontinua a diffondersi. Stando agli ultini dati resi disponibili dalla Commissione sanitaria nazionale cinese sono stati accertati 4515 casi di, in totale i decessi al momento sono 106. Allo stato attuale sono quasi 7000 i casi sospetti in attesa di conferma. Questo invece il: 2798 casi confermati in Cina e 80 decessi. Fuori dai confini cinesi sono 37 i casi confermati, in 11 Paesi. In Europa si registrano 3 casi in Francia. In ogni caso l’Organizzazione Mondiale della Sanità mostra apprezzamento per le misure poste in essere dal governo cinese per contenere l’epidemia e prevenire i contagi.

Riguardo alla situazione nel nostro Paese così si è espresso il ministro della Salute Roberto Speranza a margine di una conferenza stampa: “L’attenzione dell’Italia è tra le più alte a livello internazionale e c’è un rapporto costante con tutte le istituzioni internazionali. La task force del ministero che tutte le mattine si riunisce è attiva 24 ore su 24 per aumentare il livello dei controlli e monitorare i casi che si dovessero presentare”.

Loading...