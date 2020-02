Spinaci e muscoli: Braccio di Ferro aveva ragione

Loading...

I ricercatori dell’istituto Karolinska dihanno condotto uno studio sugliche ha confermato alcune proprietà che già da tempo si ascrivevano a questi

Dalla ricerca è emerso che il contenuto di nitrato, favorisce la formazione di due proteine che sono utilizzate per immagazzinare e rilasciare il calcio, elemento che svolge un’azione importante per la contrazione muscolare. In sostanza il nitrato contenuto negli spinaci ed anche in altri vegetali contribuisce a rafforzare la muscolatura.

L’esperimento è stato condotto su cavie da laboratorio. Ai roditori è stato somministrato del nitrato corrispondente a una dieta umana di 200-250 grammi di spinaci al giorno. Dopo appena una settimana dalla somministrazione, i topi di laboratorio hanno evidenziato un miglioramento dei muscoli, in particolare di quelli estensori e flessori delle gambe e dei piedi.

Per quanto riguarda la salute umana, il nitrato assunto attraverso gli spinaci, consente di aumentare la capacità dei muscoli di sollevare pesi e anche la resistenza negli scatti di corsa.

Il nitrato non si trova solo negli spinaci, ma anche nelle barbabietole rosse, nella lattuga, e nelle bietole. Il prossimo step di questa ricerca riguarderà la sperimentazione degli effetti del nitrato contenuto in questi vegetali nelle persone con problemi muscolari o comunque di età avanzata.

