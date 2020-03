Intossicazioni alimentari: alcuni alimenti insospettabili

By News24Web

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Loading...

Loading...

Leche vengono raccomandate per unsano ed equilibrato possono nascondere dei pericoli per la nostra

Uno studio condotto dal Centro di Controllo per le malattie di Atlanta ha messo in evidenza che le verdure a foglia larga, rappresentano la prima causa di intossicazioni alimentari. La ricerca condotta negli Stati Uniti ha monitorato i dati relativi ai casi di intossicazione alimentare e morti registrati tra il 1998 e il 2008.

In sostanza i ricercatori hanno diviso gli alimenti in 17 categorie, i prodotti più nocivi e pericolosi per la salute sono risultati proprio l’insalata e gli spinaci responsabili del 23% delle infezioni. A seguire troviamo latticini, frutta e pollame. Mentre i frutti di mare che godono di cattiva reputazione nel totale considerato rappresentano solo il 3,4% delle tossinfezioni alimentari.

I ricercatori in base a quanto emerso da questi dati hanno quindi concluso che la maggior parte di queste contaminazioni è dovuta ai norovirus, responsabili di gastroenteriti acute. Il pollo invece si colloca al primo posto con il 19% quale causa primaria di mortalità per intossicazioni alimentari.

Loading...