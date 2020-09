Serie A 2020-21 prima giornata: partite oggi 19 20 e 21 settembre

By Andrea Niceforo

Partite Serie A oggi 19 settembre

Oggi 19 settembre 2020 ricomincia il campionato di calcio di Serie A per la gioia di tutti gli amanti di questo. Non si tratta ancora di vero e proprio ritorno alla normalità perché causai tifosi non potranno accedere agli stadi.

Si inizia oggi alle 18 con Fiorentina-Torino (esclusiva Sky) e Verona-Roma che si gioca alle 20:45 (esclusiva Dazn).

Serie A partite domenica 20 settembre

Alle 12:30 si gioca Parma-Napoli (esclusiva Dazn), alle 15 Genoa-Crotone (esclusiva Dazn), alle 18 Sassuolo-Cagliari (esclusiva Dazn), alle 20:45 Juventus-Sampdoria (esclusiva Sky).

Partite Serie A Lunedì 21 settembre

Alle 20:45 si disputa Milan-Bologna (esclusiva Sky)

Posticipi 30 settembre

Per il 30 settembre sono programmati i seguenti posticipi:

Benevento-Inter diretta esclusiva SkY

Lazio-Atalanta diretta esclusiva Sky

Udinese-Spezia diretta esclusiva Sky

