Coronavirus: Donald Trump dimesso

Loading...

Loading...

Casa Bianca con l’elicottero presidenziale Marine One

Sean P. Conley, medico personale di Trump, lunedì in una conferenza stampa ha detto che: “nelle ultime 24 ore le condizioni del presidente sono continuamente migliorate, e ha raggiunto o superato gli standard necessari per la dimissione dal nostro ospedale”. Nel pomeriggio di lunedì era stato lo stesso Trump a dichiarare sarebbe stato dimesso e aveva invitato a “non aver paura della COVID-19”, sottolineando che si sentiva “meglio di vent’anni fa”.

Ilè stato dimesso dal Walter Reed Medical Center attorno alle 19 di lunedì (In Italia era l’una di notte). Il presidente americano era ricoverato nell’ospedale militare da venerdì scorso dopo essere risultato positivo al coronavirus . Dopodiché seduto sul sedile posteriore dell’auto, si è recato davanti all’edificio per salutare un gruppo di sostenitori. In ogni caso indossava la. Dopodiché è rientrato alla Casa Bianca. Tuttavia sorprende che Trump considerata l’età e lo stato di salute sia stato dimesso solo dopo 3 giorni.

Prima di essere dimesso il presidene americano, come è solito fare, ha inviato un tweet in cui ha minimizzato gli effetti del coronavirus, come già fatto in precedenza. D’altronde Trump ha sempre sottovalutato gli effetti del Covid-19 tenendo in non cale le misure di prevenzione raccomandate dagli esperti evitando a lungo di mettere la mascherina. A quanto pare non sempre l’esperienza insegna.

Loading...