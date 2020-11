Coca Cola: lo sapevate questo?

John S. Pemberton, l’inventore della Coca-Cola, era un farmacista e un colonnello dell’esercito confederato durante la guerra civile. Dopo aver subito un infortunio di guerra, divenne dipendente dalla morfina e credeva che il suo tonico avrebbe combattuto la sua dipendenza. La Coca-Cola presenta così tanti tipi di bevande che ci vorrebbe una persona che ne beva una al giorno in nove anni per provarli tutti. Il marchio di Coke ha un valore di oltre 83,8 miliardi di dollari, che è più di KFC, Subway e Budweiser messi insieme.

Coca-cola: i paesi che ne consumano di più al mondo

I messicani bevono più Coca-Cola di qualsiasi altro paese al mondo, pensate che ne consumano circa 745 bevande Coca-Cola all’anno. Gli americani bevono circa 401 prodotti Coca-Cola all’anno. Gli studi hanno dimostrato che la Coca-Cola, in particolare la Diet Coke, è uno spermicida efficace. Tuttavia, nessuno dei due è raccomandato come forma di controllo delle nascite. La Coca-Cola è stata tradizionalmente considerata una cura miracolosa per tutto, inclusi singhiozzo, coliche, bassa libido e finanche per alleviare le punture di medusa. In media, a livello globale, ogni secondo di ogni giorno vengono consumate oltre 10.000 bevande analcoliche di Coca-Cola.



Nel 2004, uno stabilimento di Coca-Cola in India è stato costretto a chiudere per l’estrazione e il degrado delle acque sotterranee al di sopra dei limiti legali e per lo scarico di livelli eccessivi di inquinanti nell’ambiente. La forma della bottiglia di Coca-Cola è modellata su un baccello di semi di cacao. Coca-Cola è il maggior consumatore di lattine negli Stati Uniti. L’azienda utilizza oltre 300.000 tonnellate di lamiera di alluminio ogni anno. Coca-cola: perché si chiama così Il nome Coca-Cola si riferisce a due dei suoi ingredienti originali: noci di cola e foglie di coca. Nel 2015, Coca Cola era il terzo marchio più prezioso al mondo, dopo Apple e Google. Circa il 96% della popolazione mondiale riconosce il logo della Coca-Cola.