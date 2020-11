Non dormi abbastanza? Ecco cosa ti può succedere

Una notte occasionale di sonno carente è qualcosa che può capitare a tutti, ma non dovrebbe trasformarsi in un’abitudine. Ciò è particolarmente importante per adolescenti e giovani adulti che sono i gruppi di età più vulnerabili. Poiché sono ancora in via di sviluppo, hanno un disperato bisogno di quel prezioso ausilio del sonno per aiutarli a riprendersi. Gli adulti spesso tendono a trascurare sintomi come affaticamento e spossatezza che derivano proprio da una carenza di sonno protratta nel tempo. Anche se la vita di tutti i giorni ci pone molte sfide e ostacoli che minacciano di ostacolare il nostro sonno, non dovremmo lasciare che ciò metta a repentaglio la salute. Inquadrando le cose nella giusta prospettiva e riconoscendo l’importanza di un buon riposo notturno, stiamo facendo il primo passo essenziale verso un sonno migliore.