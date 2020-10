Benevento-Napoli: Sky o Dazn? dove vederla canale tv e streaming

Loading...

Benevento-Napoli: dove puoi vederla in tv

Domenica 25 ottobre 2020 la Serie A alla 5a giornata tra i vari match propone un interessanteche si gioca allo stadio Ciro Vigorito a partire dalle 15. Si tratta del derby campano. La squadra di Gattuso è quarta in classifica con 8 punti per effetto di 3 vittorie, una sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione per non aver giocato la gara contro la Juventus. La squadra di Filippo Inzaghi invece è decima in classifica con 6 punti frutto di 2 vittorie e di altrettanti sconfitte. I sanniti non sono più la squadra materasso di qualche anno fa, ed anzi come già dimostrato nelle precedenti gare, quest’anno non sarà facile per nessuno affrontarli. In campionato i partenopei sono reduci dal reboante 4 a 1 inflitto all’Atalanta, ma hanno cominciato l’avventura in Europa League col piede sbagliato perdendo in casa contro l’Az Akmaar. Gli Stregoni sono invece reduci dalla sconfitta contro la Roma per 5 a 2.

La gara viene trasmessa in esclusiva tv su Dazn. Chi quindi ha aderito all’offerta Sky-DAZN può vederla sul canale satellitare DAZN1. Gli abbonati a Sky possono vedere in diretta televisiva la partita anche sul canale satellitare al canale 209. I clienti Dazn possono vederla anche in streaming collegando la smart tv ad internet e anche su pc e dispositivi mobili quali tablet e smartphone tramite l’app.

