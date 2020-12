Covid, Natale e Capodanno: cosa succede dal 24 dicembre?

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Stando a quanto riportato da Repubblica neivi sarà unaoppure in alternativa dal. Queste le prospettive presentate dal ministro per gli Affari regionaliai rappresentanti di Regioni, Province e Comuni, sulla base di qunato emerso dal vertice di maggiornza a Palazzo Chigi. In base allacaldeggiata dal premier Giuseppe Conte resterebbero gialli i giorni 28, 29, 30 con i negozi aperti fino alle 21, bar e ristoranti fino alle 18. Laè preferita invece da Boccia, Roberto Speranza e Dario Franceschini che ritengono che sia necessario approntare misure più drastiche per fronteggiare il covid anche per riuscire a contenere meglio una probabile