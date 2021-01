Buongiorno le frasi memorabili di oggi 26 gennaio

Loading...

Loading...

Dare ilnon può che essere un buon inizio. La mattina per carburare, oltre che di una colazione adatta, abbiamo bisogno di energia anche per la nostra mente. Lepossono dare il giusto nutrimento alla nostra mente che vuole conoscere e imparare ogni giorno qualcosa di nuovo. Di seguito abbiamo selezionato per voi le frasi memorabili del buongiorno di oggi . E che sia allora una splendida giornata per tutti voi cari lettori!

Non rimandare la sveglia: alzati e costruisci i tuoi sogni! La fortuna bacia i mattinieri! Buona giornata, che il sole sia sempre con te!

“Se ogni giorno è un dono, vorrei sapere dove posso restituire il lunedì. Buongiorno.”

La notte mi piaceva di più, ma più invecchio, più trovo tesori speranza e gioia al mattino.

Terri Guillemets

“Specchio, specchio delle mie brame… perché al mattino sono un rottame?!”

“Buongiorno, salvo complicazioni.”

Il bello della vita è esserci anche questa mattina e sorseggiare i primi raggi di luce come se fosse un miracolo.” (Edith Pearlman)

“La giornata è stata annullata. Tornate a letto.”

Mi sono svegliato anche questa mattina e ti amo.” (Nazim Hikmet)

Se ti accade al mattino di svegliarti pigro e indolente, tieni presente questo pensiero: “Mi alzo per riprendere la mia opera di uomo.” (Marco Aurelio)

Loading...