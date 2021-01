Cagliari-Napoli: dove vederla in streaming: Sky o Dazn?

Loading...

Cagliari-Napoli è la prima partita del 2021 per le due compagini. La gara che vale per la 15a giornata di Serie A si disputa domenica 3 gennaio 2021 alle ore 15. Gli azzurri di Gattuso stanno attraversando un momento difficile che si può ben sintetizzare con i numeri: due stop cosnecutivi contro Inter e Lazio e un pareggio acciuffato col Torino grazie a una prodezza di Insigne. Grazie alla sentenza del Coni però il Napoli si è visto togliere il punto di penalizzazione e potrà giocare la partita contro la Juventus. I cagliaritani sono a quota 14 in classifica. Nell’ultimo turno hanno perso contro la Roma per 4 a 1.

Cagliari-Napoli diretta tv e streaming

La gara viene trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201 e 240 del satellite), Sky Sport Calcio Sei (canale 256 del satellite). Tramite Sky Go gli abbonati possono vederla anche in streaming su pc, smartphone e tablet.

Cagliari-Napoli: probabili formazioni

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Oliva; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

