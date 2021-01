Loading...

Loading...

Spezziamo una lancia in favore dei, e una volta tanto non esprimiamo la solita considerazione che fa riferimento ai pareri controversi fra esperti. Credo che non si possa pretendere la competenza assoluta su un fenomeno, come il coronavirus , sconosciuto a tutti, compresi gli addetti ai lavori, fino a meno di un anno fa.

La discordanza di opinioni, che effettivamente è apparsa in più occasioni, è dovuta soprattutto al continuo martellamento di interviste a cui questa categoria, ignota ai più da sempre, viene quotidianamente sottoposta, e a cui non era abituata, e ritengo che ognuno di loro cerchi di rispondere in base alla sua cultura, frutto di indiscutibili anni di studio, e in base all’esperienza personale, che, come sappiamo, è una variabile costante in tutte le professioni.

Forse dovremmo evitare il tam tam mediatico continuo e considerare che, di sicuro, allo stato attuale, la migliore arma di prevenzione resta quella, ormai nota, della protezione individuale, della disinfezione delle mani e degli oggetti con cui si viene a contatto, e del distanziamento, naturalmente in attesa che il vaccino compia tutto il suo decorso.

Capisco che il web ci ha abituato a voler scoprire e sapere tutto e subito, ma questo è un argomento troppo delicato per essere bruciato in pochi tweet!

Loading...