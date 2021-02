Tacchi a spillo: le frasi più belle sulle scarpe più amate dalle donne

Loading...

I tacchi a spillo sono, come suol dirsi, croce e delizia per le donne. Rappresentano uno straordinario strumento seduttivo che conferisce potere alla donna e pone l’uomo in una sorta di rapporto di sudditanza. I tacchi a spillo in effetti, a ben guardarli, ricordano un pugnale rovesciato. In questo articolo potete leggere le frasi più belle dedicate alle scarpe col tacco alto.

Io non so chi abbia inventato i tacchi alti, ma tutte le donne devono loro molto” (Marylin Monroe)

La maggior parte delle donne preferiscono un viaggio all’inferno con i tacchi alti che camminare con le scarpe basse in paradiso.

(William A. Rossi)

I tacchi alti fanno diventare una donna il 25% più dominante, il 50% più sicura di se stessa e il 100% più sexy. (Marilyn Monroe)

Sotto il sole non c’è essere più infelice del feticista che brama una scarpa da donna e deve contentarsi di una femmina intera.

(Karl Kraus)

Per le donne le scarpe sono quasi una parte del corpo, per gli uomini invece sono un accessorio staccato. Una donna nuda con dei tacchi addosso può essere molto sexy, un uomo nudo con le scarpe fa ridere.

(Christian Louboutin)

