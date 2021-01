Joe Biden: le cose da sapere sul neo presidente americano

Si sono sposati nel 1966 e hanno avuto il loro primo figlio nel 1969. Nel 1967 Biden acquistò un cucciolo per la moglie Neilia e lo chiamò “Senatore”. Nel 1972 Biden ha fatto la storia diventando il quinto senatore più giovane degli Stati Uniti all’età di 29 anni. Poco dopo, Biden ha perso la moglie e la figlia in un incidente d’auto nel 1972, ed entrambi i figli sono stati ricoverati in ospedale con gravi ferite. Quando Biden divenne senatore, prese il giuramento ufficiale dalla stanza d’ospedale di suo figlio. In seguito all’incidente, Biden ha iniziato a prendere l’Amtrak (la ferrovia di stato americana) un viaggio di 75 minuti da casa sua nel Delaware a Washington per i successivi 30 anni. Dopo aver avuto un appuntamento al buio organizzato da suo fratello, Biden ha sposato Jill Tracy Jacobs nel 1977. Nel febbraio 1988, Biden è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un aneurisma cerebrale, tre mesi dopo ha avuto lo stesso intervento dopo che è stato trovato un secondo aneurisma.

Nel 2000 Biden è diventato senatore senior del Delaware. Poco dopo, Biden divenne il senatore del Delaware più longevo della storia. Beau, il figlio maggiore di Biden, è morto nel 2015 a causa di una battaglia contro il cancro al cervello. Biden aveva quattro figli; Beau, Hunter e Naomi con la sua prima moglie e Ashley con la sua seconda moglie. Obama ha sorpreso Biden con la Presidential Medal of Freedom il 12 gennaio 2017, durante una cerimonia alla Casa Bianca. Il 1 ° febbraio 2017, Biden e sua moglie Jill hanno fondato la “Biden Foundation”. Nel 2018 Biden è diventato il diciottesimo senatore più longevo negli Stati Uniti. Il 25 aprile 2019, Biden ha lasciato la Fondazione Biden per concentrarsi sulla sua campagna per la presidenza. Biden si è candidato alla presidenza tre volte; nel 1988, 2008 e 2020. Biden è il presidente più anziano ad essere stato votato nella storia americana. Il 24 novembre 2020, Biden è passato ancora una volta alla storia diventando il primo presidente a ricevere più di 80 milioni di voti. È stato il primo presidente eletto nella storia degli Stati Uniti a menzionare le persone transgender nel suo discorso di vittoria. Poco dopo le elezioni del 29 novembre 2020, Biden è scivolato mentre giocava con il suo cane. Il film preferito di Biden è Chariots of Fire (1981). Biden è un appassionato di auto e possiede una Corvette Stingray del 1967 che suo padre gli ha dato come regalo di nozze. Biden è alto 1,83 metri. Biden potrebbe non essere il presidente perfetto e ci sono molte domande sulla sua storia, ma molti credono che sia un passo nella giusta direzione per gli Stati Uniti. La sua mentalità progressista e le tragiche esperienze di vita gli consentono di eccellere nel suo ruolo nel governo e di comprendere ciò di cui le persone hanno bisogno. Biden ha avuto momenti difficili per tutta la sua vita, possiamo solo sperare che la sua vasta esperienza lo aiuterà a diventare un presidente straordinario per gli Stati Uniti.