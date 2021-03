Le frasi di oggi 2 marzo

By Andrea Niceforo

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Loading...

Loading...

Ci auguriamo che questopossa essere una splendida giornata per tutti voi. Cerchiamo di propiziarvela con qualcheche possa darvi la carica giusta per affrontarla nel migliore dei modi. A seguire le frasi più belle che abbiamo scelto per voi

La vita non è trovare se stessi. La vita è creare se stessi.

(George Bernard Shaw)

Un uomo che osa sprecare anche solo un’ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita.

(Charles Darwin)

La vita è fatta per essere vissuta, non per essere risparmiata.

(D. H. Lawrence)

La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci.

(Charles R. Swindoll)

Solo la morte dimostra quale meschina cosa siano i corpi degli uomini. Giovenale, Satire

La vita è un male degno di essere vissuto.

(Fernando Pessoa)

Chi vive senza follia non è poi così saggio come crede.

(François de La Rochefoucauld)

Noi stessi abbreviamo il nostro tempo, poiché lo perdiamo nella inutile fatica dei saluti, o nell’ozio che dedichiamo alle chiacchiere, o agli spettacoli, o nei conviti. Quintiliano, Istituz. orat.

Loading...