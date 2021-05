Kate Middleton: il suo segreto per sopportare i tacchi alti

Loading...

Loading...

e le scarpe col tacco inseparabili. La, come un po’ tutte le donne, sembra avere proprio una predilezione per le scarpe col. Tuttavia la Middleton avrebbe un suo segreto per riuscire a portare per ore queste calzature che benché siano molto belle a vedersi, di certo non possono definirsi comode.

A rivelarlo è Myka Meier, esperta di bon ton, che ha spiegato in che modo la duchessa di Cambridge riesce sempre a mantenere un look regale. Nello spercifico per quanto riguarda le scarpe col tacco che sempre porta ai piedi in tutti gli appuntamenti istituzionali, ha rivelato che le basta indossare dei collant a 7 euro che si trovano da John Lewis. Non sono altro che calze velate che hanno delle strisce di gel sotto la pianta del piede che fanno sì che le dita aderiscano perfettamente alla scarpa. Conseguentemente non vi è alcun scivolio del piede nelle scarpe, pertanto Kate può mantenere un perfetto equilibrio e non le dolgono i piedi a fine giornata quando si scalza i tacchi killer.

Insomma è un segreto che potrebbe rivelarsi utile anche per tutte le donne che amano sfoggiare questa arma di seduzione senza patire però la sofferenza che il calzare queste scarpe con i tacchi comporta.

Loading...