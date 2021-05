Una tigre a passeggio per le strade: ecco dove

Loading...

Immaginate di vedere una tigre passeggiare per la strada. E’ quanto accaduto domenica sera a Houston, in Texas, quando unaè stata filmata mentre si aggirava in un quartiere. Il proprietario è stato arrestato.

Stando a quanto si apprende, domenica, la polizia di Houston, in Texas, ha risposto a una chiamata che denunciava la presenza di una tigre nel cortile di un vicino su Ivy Wall Drive, nell’area della Highway 6. Quando gli agenti sono arrivati, il presunto proprietario stava caricando la tigre nella sua jeep. “Il proprietario ha messo la tigre in un SUV bianco ed è uscito dalla scena, c’è stato un breve inseguimento e l’uomo è riuscito a cavarsela con la tigre”, ha detto il comandante dell’HPD Ron Borza, che si concentra sui casi di abuso di animali per il dipartimento. “La mia preoccupazione principale in questo momento è concentrata sul trovarlo e catturare la tigre, perché quello che non voglio che faccia è fare del male alla tigre. Abbiamo molti posti dove possiamo portare la tigre e lui può passare il resto la sua vita.” Il video dell’incidente mostra il sergente Wes Manion dello sceriffo della contea di Waller fuori servizio che viene in aiuto dei suoi vicini e cerca di tenere a bada la tigre. Qualche attimo dopo, un uomo con una camicia bianca emerge da casa sua e afferra la tigre per quello che sembra essere un collare. “Un individuo è uscito e ha detto: ‘Non ucciderlo, non ucciderlo'”, ha raccontato Manion, un residente che vive anche nella zona. “Non sapevo chi fosse questo individuo, gli ho detto di entrare in casa. Ha affermato che era la sua tigre, e gli ho detto di riportare la sua tigre dentro, cosa che ha fatto.” Metti una tigre… nel giardino? Attualmente, negli Stati Uniti sono state elencate fino a 5.000 tigri in cattività.

Per fortuna in Italia niente tigri, pantere nere o pigri leoni dietro il pergolato. Anche se, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” gira voce che ce ne siano per davvero, irregolari: leoni, leopardi, pantere e linci da appartamento. Ecco il video del felino che ha terrorizzato i residenti:

