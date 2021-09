Studente dà di stomaco su due dipinti famosi: “Mi danno la nausea”

Loading...

Loading...

Ogni opera d’arte per sua natura è soggetta ai gusti del pubblico. Pertanto il rapporto tranon sempre è all’insegna della comprensione reciproca perché il pubblico non sempre è in grado di recepire ciò che l’artista vuole esprimere con la sua opera.

Stando a quanto si apprende, uno studente canadese ha vomitato per protesta su due famosi quadri. Il giovane li avrebbe definiti ” incrostazioni stantie”. Lo studente, allievo dell’Ontario College of Art and Design di Toronto, ha scelto questa singolare forma di protesta dando di stomaco su un dipinto del francese Raoul Dufy, alla Galleria d’arte di Toronto, e su un quadro dell’olandese Piet Mondrian, al Museo di arte moderna di New York.

Il giovane ha spiegato il suo gesto dicendo che i due quadri gli davano la nausea suscitandogli per l’appunto il vomito.

Loading...