Ancelotti è il nuovo allenatore del Real Madrid

La notizia era nell’aria già da qualche giorno ma adesso è ufficiale: Carlo Ancelotti sarà l’allenatore delper la prossima stagione. In realtà si tratta di un ritorno in quanto l’ex allenatore del Napoli Milan e Juve solo per rimanere in Italia, in passato aveva già guidato i blancos. Ancelotti lascia quindi l’per cominciare questa nuova avventura col club calcistico più vincente e importante al mondo. Ancelotti in particolare nella stagione 2013-14 regalò la decima Champions alle merengues e l’anno successivo vinse la Coppa del mondo del club, ma poi nel 2015 a causa di alti e bassi il presidente dei blancos Florentino Perez decise di esonerarlo. Vedremo se il tecnico di Reggiolo sarà in grado di rimanere all’altezza dei precedenti exploit che l’hanno reso uno degli allenatori più vincenti a livelllo mondiale.