India: sposa muore durante le nozze: la sostituisce la sorella

Incredibile vicenda in, dove a, in Uttar Pradesh, ilfraSurabhi,, di nome Manoj Kumar, non si è potuto celebrare. Mentre la giovane stava per appendere al collo dell’uomo una ghirlanda di fiori per “stringere il nodo”, secondo il rituale indù –a causa di una crisi cardiaca. Dopo che il medico ne ha accertato il decesso, tuttavia il matrimonio è proseguito. A prendere il suo posto è stata la sorella minore Nisha sebbene nessuno pare abbia chiesto il suo parere in merito. Così ha raccontato Samaspur, il fratello delle spose: “I miei erano addolorati e disperati, non sapevano cosa fare. La loro decisione è stata sofferta ma giusta. Mia madre era affranta dal dolore, ma un matrimonio è una questione d’onore tra famiglie e va rispettato”. Ed ha aggiunto: “Le famiglie si sono riunite in una stanza e tutti si sono trovati d’accordo. Non pensavo si potesse provare contemporaneamente dolore per una morte e felicità per un matrimonio”. Le nozze in effetti sono proseguite sino alla fine con canti e processione finale.

Il corpo della povera Surabhi è rimasto in una stanza fino al termine delle nozze, solo alla fine delle stesse i festeggiamenti si sono trasformati in rito funebre.

