C’è un passeggero violento a bordo, aereo costretto all’atterraggio

Volo Delta da Los Angeles ad Atlanta dirottato dopo che un dipendente fuori servizio avrebbe fatto “minacce terroristiche”.

Un volo Delta da Los Angeles ad Atlanta delle ore 17:45 di ieri è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Oklahoma City a causa di passeggero che ha attaccato due assistenti di volo e minacciato di voler far cadere il velivolo. L’uomo avrebbe cercato di aprire il portellone dell’aereo mentre era in volo ma è stato fermato con l’aiuto di alcuni passeggeri. Secondo quanto riferito dalla polizia di Oklahoma City il sospetto, identificato come Stephon Jamar Duncan di 34 anni, ha fatto “minacce terroristiche” per “abbattere l’aereo”.

Il velivolo ha effettuato un atterraggio di emergenza ad Oklahoma ed è stato autorizzato a riprendere il viaggio verso Atlanta dopo alcune ore. Nessun passeggero è rimasto ferito nell’incidente. Questo, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è il terzo incidente del genere su un volo Delta in partenza da Los Angeles nelle ultime due settimane.

