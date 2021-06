Il mondo prima o poi finirà: ecco quando secondo gli scienziati

Loading...

Il, come tutto ciò che ha avuto inizio, prima o poi finirà. Si tratta però di eventi che accadranno in un futuro molto lontano se paragonati alla dimensione temporale umana. D’altronde il tema sullaviene di tanto in tanto riproposto e rispolverato. In molti nelle epoche passate, scienziati, astronomi, profeti si sono cimentati nel calcolo di questa ipotetica data sulla fine del mondo . In particolare secondo uno studio pubblicato su Nature Geoscience, condotto dagli scienziati della, e dellapotrebbe scomparire a causa della. Tra un miliardo di anni i livelli di ossigeno potrebbero calare drammaticamente. D’altro canto dopo questo drammatico calo dell’ossigeno sul nostro pianeta Terra, il sole si trasformerà in unache inghiottirà e fonderà la Terra. Col tempo infatti l’idrogeno si esaurirà sempre di più all’interno del nucleo del Sole e quindi l’involucro esterno della stella comincerà ad espandersi all’esterno.

Tuttavia non c’è da preoccuparsi, almeno per ora: questo evento per quanto dato per certo accadrà solo tra circa 7,59 miliardi di anni.

