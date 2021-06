Euro 2020: chi gioca oggi 29 giugno: orari e streaming

Loading...

Oggi martedìsono in programma gli ultimidi questi Europei 2020 . Alle ore 18 è prevista una partita di indubbio fascino:si affrontano alao stadio Wembley di Londra. Chi passa il turno ai quarti affronta la vincente di, gara in programma alle ore 21.00 all’Hampden Park di Glasgow.

Inghilterra-Germania è possibile vederla in diretta tv gratis e in chiaro su Rai 1. Gli abbonati Sky possono vederla in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport 251 (canale 251). Per quanto riguarda la diretta streaming la gara è disponibile gratis su RaiPlay (gratis), e a pagamento su Sky Go e Now TV.

Svezia-Ucraina è disponibile in diretta tv per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport 251 (canale 251). Diretta streaming gratis su RaiPlay, a pagamento su Sky Go e Now TV.

