Canada, caldo record: 719 persone muoiono in una settimana

Durante questa settimaan di caldo record che ha colpito il paese, insono morte 719 persone. Ad affermarlo è il medico legale della British Columbia, Lisa Lapointe, aggiungendo che si tratta di una cifra senza precedenti tre volte superiore alla media di decessi in questo periodo si legge sul Toronto Star. Secondo gi esperti quanto sta accadendo in Canada non può ritenersi un evento casuale isolato bensì va considerato come effetto dell’emergenza climatica globale.

Oltre al caldo, bisogna fare i conti anche con 30 enormi incendi boschivi, in gran parte innescati da fulmini, che stanno devastando il Canada occidentale. In particolare a risentirne di più è la British Columbia, la provincia più occidentale del Canada. Il governo federale è intenzionato ad inviare aerei militari per aiutare i pompieri a domare gli incendi.

