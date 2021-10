Fiorentina-Napoli: dove puoi vederla in tv e streaming

Loading...

Loading...

Fiorentina–Napoli gara valida per la 7a giornata di campionato di Serie A si gioca questa sera 3 ottobre 2021 alle ore 18 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La squadra allenata da Vincenzo Italiano è una delle compagini maggiormente in spolvero in questo inizio di campionato. I viola sono quinti in campionato per effeto di 4 vittorie e 2 sconfitte. Il Napoli di Luciano Spalletti al momento è primo in classifica grazie alle 6 vittorie ottenute in altrettanti match.

Fiorentina-Napoli: dove vederla

Fiorentina-Napoli è prevista in programma esclusivamente da Dazn. La si può vedere in diretta tv con una moderna smart tv oppure collegando un qualsiasi apparecchio televisivo delle console di gioco quali Playstation e Xbox. La gara può vedersi anche in streaming collegandosi al sito ufficiale di Dazn.

Loading...