La carta prepagata: da oggi anche senza conto corrente

Per avere a disposizione unao una carta di debito è solitamente necessario avere un conto corrente d’appoggio. Vale anche per la gran parte delle carte prepagate, che in seguito potrà ricaricare direttamente dall’home banking del conto stesso. Esiste però un prodotto alternativo, le carte prepagate senza conto corrente: si tratta di un prodotto completamente diverso,. Per ricaricarle si deve quindi effettuare un bonifico, oppure versare dei contanti presso la banca emittente.

Le carte prepagate senza conto disponibili in Italia: Carta Corrente di Banco di Sardegna

Banco di Sardegna propone una carta prepagata senza conto corrente chiamata Carta Corrente. Si tratta di una carta prepagata che non necessita di un conto d’appoggio, perché funge essa stessa da conto corrente. Sulla carta è infatti presente un codice IBAN che permette di approfittare di tutti i servizi disponibili tramite conto corrente, dai bonifici alle domiciliazioni bancarie, dalla percezione di uno stipendio o di una pensione ai pagamenti delle spese, online e nei negozi fisici. Il tutto a costi bassi, dato che non si tratta di un vero e proprio conto corrente che invece è soggetto a una diversa offerta commerciale, solitamente con il pagamento di un canone mensile.

I vantaggi di Carta Corrente

I vantaggi della carta prepagata senza conto corrente di Banco di Sardegna sono molteplici, a partire dal minor costo di gestione. Chi ha un conto corrente sa infatti che le spese mensili sono in alcuni casi elevate; non solo, alcune proposte di conto corrente vincolano anche al pagamento di alcuni servizi. Con le carte prepagate senza conto corrente le spese sono minime, e per gli utenti tra i 18 e 27 anni Banco di Sardegna offre il servizio a zero spese di emissione. Con Carta Corrente è possibile fare prelievi e acquisti in tutto il mondo grazie al circuito Mastercard, eseguire o ricevere bonifici, accreditare stipendio o pensione, addebiti di utenze o altri pagamenti continuativi. Inoltre, è facilmente ricaricabile con Internet Banking SMART WEB o Mobile Banking SMART Mobile di Banco di Sardegna presso gli sportelli ATM, punti vendita Mooney o bonifico.

Come chiedere Carta Corrente

Per richiedere Carta Corrente è sufficiente accedere al sito di Banco di Sardegna. Tramite un semplice modulo è possibile chiedere ulteriori informazioni, oltre che prenotare un appuntamento presso lo sportello più vicino alla propria abitazione. La richiesta di una carta prepagata senza conto corrente prevede comunque la presentazione di un documento identificativo. Ricordiamo che le carte ricaricabili senza conto corrente si possono ricaricare anche tramite bonifico, da qualsiasi conto corrente, anche di altre banche o di soggetti diversi dall’intestatario. Sul sito di Banco di Sardegna è disponibile anche un numero verde da contattare per ottenere maggiori informazioni.

