Sergio Mattarella rieletto Presidente della Repubblica

Dopo una settimana di trattative inconcludenti nel corso delle quali si sono avvicendati diversi nomi di eleggibili, tra cui anche donne, soltanto ieri sabato 29 gennaio 2022 si è trovata una convergenza tra le forze politiche sulla. Alle 20:55 Sergio Mattarella è stato proclamato

Con 759 voti è il secondo presidente più votato della storia della Repubblica italiana, alle spalle di Sandro Pertini. Nel febbraio del 2015 alla sua prima elezione raggranellò invece 665 voti. Queste le prime parole del presidente subito dopo ricevuto dalle mani del presidente della Camera la lettera con la comunicazione della sua elezione: “Accetto per senso di responsabilità, che prevale sulle prospettive personali”. E ancora: “I giorni difficili trascorsi per l’elezione della presidenza della Repubblica nel corso della grande emergenza che stiamo tuttora attraversando sul versante sanitario, su quello economico, su quello sociale richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento”. Insomma si procede nel segno della continuità per così dire.

