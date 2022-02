Napoli-Inter: dove puoi vederla in streaming: Sky o Dazn?

Loading...

Napoli-Inter: dove vederla in streaming

La gara di cartello di questa 25a giornata è sen’altro Napoli . I partenopei reduci dalla vittoria per 2 a 0 sul Venezia adesso sono ad un solo punto dalla capolista che però deve recuperare la partita col Bologna. Insomma come al solito in queste occasioni all’ombra del Vesuvio si respira un entusiasmo fuori misura destinato fatalmente quasi sempre a sciogliersi come neve al sole. I nerazzurri invece dopo la sconfitta nel derby si sono rifatti subito eliminando la Roma in Coppa Italia.si gioca sabato 12 febbraio alle ore 18 allo stadio “Maradona” ex San Paolo è sempre bene ricordarlo.

Napoli-Inter può essere vista in esclusiva su Dazn. Per poterla guardare in diretta tv è sufficiente scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In streaming la si può guardare collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Napoli-Inter: probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti. INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

