Localizzazione GPS dei veicoli, ecco come funziona

è la sigla di Global Positioning System, sistema per la determinazione delle tre coordinate geocentriche relative alla posizione di ogni punto posto sulla superficie terrestre o al di sopra di essa. Il GPS è nato dall’esigenza delle forze armate statunitensi di operare in ogni angolo del mondo in tempi rapidi. I precedenti sistemi di localizzazione e radionavigazione richiedevano la presenza di stazioni trasmittenti dislocate a terra e quindi soggette alla sovranità dei singoli paesi ospiti. Per questo motivo venne progettato un sistema basato su, che coprissero l’intero globo con continuità spazio-temporale. Il sistema è stato sviluppato negli Stati Uniti a partire dal 1978, con successiva apertura alla comunità civile dal 2000. Al giorno d’oggi, chiunque sia equipaggiato con unpuò determinare la sua posizione e velocità, grazie a dei satelliti GPS utiliz­zabili 24/7 in tutto il mondo. Grazie allo sviluppo di questa tecnologia il GPS è diventato parte integrante della nostra vita quotidiana. Ottenere informazioni stradali, inviare la posizione ad un amico o tracciare i km fatti durante una corsa ora è più semplice che mai: il GPS ci facilita la vita con la navigazione e per il tracciamento della posizione di persone e/o oggetti di varia natura. I benefici di questa tecnologia hanno portato via via al suo perfezionamento e la sua efficacia ha aiutato sempre più aziende nella gestione della loro attività, in particolare per la gestione del parco veicoli circolante.

Il sistema di geolocalizzazione GPS dei veicoli prevede l’uso di un trasmet­titore all’interno del dispositivo di localizzazione posizionato a bordo di un veicolo, che invia un segnale ricevuto dai satelliti nello spazio. In questo modo è possibile individuare la posizione esatta del veicolo, con infor­ma­zioni sulle coordinate geografiche, direzione e velocità. Solitamente, un sistema di tracciamento GPS invia queste infor­ma­zioni a un database centra­lizzato per il monito­raggio in tempo reale. È così che funziona anche il sistema di localizzazione satellitare di Balin.app: grazie alla SIM incorporata nei GPS tracker i dati di localizzazione vengono inviati ad un server, dove vengono analizzati ed elaborati al fine di monitorare e registrare su un’interfaccia software l’attività dei veicoli su cui sono installati i localizzatori.

In commercio esistono diversi tipi di localizzatore GPS, in questo modo si possono soddisfare le esigenze per ogni tipologia di parco mezzi aziendale. Il servizio Balin.app offre un’opzione di localizzatore GPS con collegamento alla porta OBD, per un soluzione di installazione rapida ed efficace, e un’opzione di localizzatore da collegare all’alimentazione del veicolo mediante i cavi.

L’importanza di un sistema di tracciamento per flotte aziendali

Il localizzatore GPS è uno strumento di grande importanza per quelle aziende il cui business si basa principalmente sull’utilizzo di una flotta di veicoli. I localizzatori GPS oggi disponibili contribuiscono sia a diminuire i costi sia ad aumentare la produttività aziendale, attraverso attività di raccolta e di elaborazione dei dati, fornendo informazioni significative per la gestione dei veicoli e del personale addetto. Le aziende che utilizzano camion, tir, furgoni, auto e altri mezzi per fornire prodotti e servizi ai propri clienti, possono ottenere vantaggi economici evidenti tramite l’adozione di un software di localizzazione GPS. Un localizzatore satellitare permette infatti di monitorare in modo completo le attività di qualsiasi veicolo della flotta, ottimizzando i costi e migliorando la performance aziendale. In genere, il localizzatore GPS satellitare raccoglie tutti i dati sulle flotte aziendali, conservandoli ed elaborandoli attraverso un apposito software. La quantità di dati raccolta è di grande valore, poiché permette di migliorare tutti gli aspetti relativi alla gestione flotta aziendale, identificando ad esempio: il tempo trascorso alla guida del veicolo, i chilometri percorsi, la data e l’ora di partenza e le medesime d’arrivo, offrendo inoltre informazioni dettagliate sulle condizioni e le modalità di guida dei conducenti. Grazie alla localizzazione GPS il Fleet Manager può monitorare e controllare costantemente le condizioni delle flotte aziendali, comunicando in tempo reale la posizione e il percorso dei veicoli commerciali in transito e permettendo così di supportare continuativamente l’attività dei propri collaboratori, grazie anche alla disponibilità di un set di informazioni utili per assumere decisioni tempestive ed efficaci. Controllare, analizzare e gestire le proprie flotte aziendali sarà semplice ed immediato grazie un sistema come quello proposto da Balin.app.

I benefici di Balin.app per le gestione delle flotte aziendali

Come abbiamo visto, a livello aziendale la tecnologia GPS insieme alla telematica hanno portato reali vantaggi. Ora è molto semplice e anche economico ottimizzare i costi di utilizzo dei veicoli, risparmiare sul carburante e inquinare meno. Grazie ai numerosi benefici riscontrati con la localizzazione GPS dei loro veicoli, sempre più aziende scelgono di investire in un servizio tale.

Vediamo sinteticamente alcuni dei vantaggi:

Piani­fi­ca­zione dei percorsi ottimizzata per maggiore controllo, efficienza e produt­tività.

Maggiore precisione dei tempi di servizio, che porta a clienti più soddisfatti.

Accesso in tempo reale, 24/7, ai dati relativi alla posizione, utili a rilevare furti o utilizzi non autorizzati e reagire rapidamente.

Accesso a infor­ma­zioni dettagliate importanti per migliorare operazioni e redditività.

Tempi ammini­strativi ridotti grazie a meno burocrazia e meno telefonate ai conducenti.

Riduzione dei consumi.

Supporto ai conducenti e monitoraggio dello stile di guida per adottare le migliori misure di sicurezza.

Tutti questi servizi e molti altri sono inclusi nel sistema di Balin.app utilizzabile sia tramite PC che tramite App da telefono, per un controllo completo anche in mobilità. I prezzi del servizio di localizzazione GPS Balin.app sono tra i più competitivi sul mercato. Il servizio aziendale è inoltre seguito costantemente da un team di esperti che forniscono assistenza h24 alle aziende clienti per la gestione dei loro veicoli aziendali.