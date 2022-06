Una torta in faccia alla Gioconda (Video)

Loading...

Un individuo che ha finto di essere in sedia a rotelle ha spalmato una fetta di torta con panna sul vetro protettivo del dipinto.

Un giorno di visite che sembrava come gli altri al museo del Louvre con i visitatori che premono, braccia alzate e telefoni in mano davanti alla Gioconda. Poi un individuo in sedia a rotelle oltrepassa il nastro di sicurezza, si alza e spalma una fetta di torta con panna sul vetro protettivo dell’opera di Leonardo da Vinci “per il pianeta Terra”. Domenica pomeriggio un uomo travestito da donna anziana, con maglietta bianca, parrucca a caschetto nero e uno scialle intorno al collo, con la scusa di essere seduto su una sedia a rotelle si è infilato tra i visitatori del Louvre accalcati davanti al dipinto e ha oltrepassato il nastro di delimitazione. Quindi ha tentato di rompere il vetro che protegge la Gioconda e, non riuscendoci, ci ha spalmato sopra una fetta di torta.

La Monna Lisa è stata attaccata in nome dell’ambiente. Gli addetti alla sicurezza del museo del Louvre sono intervenuti per scortare fuori l’individuo che, ripreso da diversi avventori, ha affermato: “Pensate alla Terra. Ci sono delle persone che la stanno distruggendo. Artisti, dovete pensare alla Terra. È per questo che l’ho fatto. Pensate al pianeta”. La Prefettura di Parigi, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti ha aperto un’inchiesta e l’uomo, un 36enne, è stato arrestato e affidato a cure psichiatriche. Di seguito il link del video che ha immortalato l’insano gesto:

