Incidente all’American Circus: acrobata cade e si ferisce gravemente (video)

Loading...

Loading...

Uno stuntman che esegue un’acrobazia umana come palla di cannone all’American Circus dello zio Sam ha subito “ferite che potrebbero cambiare la vita” dopo aver perso una rete di sicurezza per essere stato spinto meno del previsto cadendo davanti agli spettatori, su una barriera di metallo. Lo spettacolo raggiunge il suo ‘climax’ in una spettacolare cannoneggiamento in cui l’acrobata viene sparato in aria cadendo poi in una rete di sicurezza. Ma stavolta è finita male.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, di cui il pubblico si era subito reso conto, pensando la caduta fosse parte della coreografia: «Ma poi si è sentito urlare, una persona che gemeva, e un’artista che gridava dal palco», hanno riferito testimoni. L’uomo di 28 anni è stato portato in ospedale a Llanbradach, nella contea di Caerphilly, intorno alle 18:15 del 29 giugno, ha detto la polizia di Gwent. Il portavoce del circo ha detto che l’artista era una delle sole sei “palle di cannone umane temerarie” al mondo a tentare “un’impresa così pericolosa”.

L’incidente, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato segnalato al consiglio di Caerphilly e all’Health Safety Executive. Il filmato mostra l’acrobata sdraiato immobile sul pavimento mentre un collega del circo corre ad aiutarlo:

Loading...