Napoli, Koulibaly ai titoli di coda: pronto per il Chelsea

Koulibaly, ormai ex calciatore del Napoli, ha trovato l’accordo col Chelsea. Il senegalese è già atterrato a Londra e nella giornata di oggi sosterrà le visiste mediche. Riguardo ai dettagli di questa operazione di mercato, stando a quel che si apprende, Koulibaly percepirà 10 milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni. Riguardo al cartellino invece i Blues verseranno complessivamente 40 milioni di euro, 38 più 2 di bonus per venire incontro alle richieste da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Nel corso della sua carriera si è espresso più volte contro il razzismo che lui stesso ha subito nel campionato italiano chiedendo alla federazione calcistica di assumere provvedimenti più efficaci per contrastare questo fenomeno.

Koulibaly: 8 anni in azzurro

Kk, il Komandante arrivò a Napoli un po’ in sordina nell’estate del 2014 dal Genk. Nella sua prima stagione non rientrava nelle preferenze di Benitez, ma con Sarri il senegalese divenne il punto fermo di tutto il reparto arretrato, un vero e proprio leader per i compagni. Si pensava a lui per la fascia di capitano lasciata libera da Insigne, ma la cessione al Chlesea ha scompaginato il quadro. Col Napoli il senegalese ha collezionato 317 presenze mettendo a segno un bottino di 14 gol, proprio non male per un difensore. Indimenticabile per i tifosi il gol firmato all’ultimo minuto in casa della Juve il 22 aprile del 2018 con cui gli azzurri riaprirono, sebbene per poco, il discorso scudetto che alla fine fu vinto dalla Juve. Il senegalese è stato anche autore di uno sfortunato autogol sempre contro la Juve il 31 agosto 2019 che fece terminare la partita sul 4 a 3 per i bianconeri. Ma il Komandante ha segnato ancora una volta ai bianconeri l’11 settembre del 2021 regalando la vittoria agli azzurri per 2 a 1. In questi otto anni col Napoli Koulibaly ha vinto una Supercoppa Italiana (2014-15) e una Coppa Italia (2019-20).

