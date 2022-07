AmbriaJazz 2022, estate in musica: i concerti di Tirano e Sondrio con Mirra e Favata

Loading...

SONDRIO- L’ AmbriaJazz festival 2022 entra nel vivo. Questo week end il programma di concerti toccherà due delle principali realtà valtellinesi: Tirano e Sondrio. Tra le tappe delspicca quella che a Tirano è in programma sabato 16 luglio del 2022 allo Scalo Ferroviario. A partire dalle ore 20 del 16/7, infatti, ad esibirsi sarà il Pasquale Mirra 5T. Per quello che è un evento che, rientrante nel calendario del Festival AmbriaJazz #Armonia 2022, si svolgerà nell’ambito di Jazz Rail che, a sua volta, è un progetto caratterizzato dal coinvolgimento di alcune tra le più importanti realtà associative del territorio italiano. Nonché con la collaborazione del

Il Pasquale Mirra 5T il 16 luglio 2022 allo Scalo Ferroviario di Tirano

Il Pasquale Mirra 5T, con ‘Murmuration’, il 16 luglio del 2022 allo Scalo Ferroviario di Tirano si presenterà con Pasquale Mirra al vibrafono ed alle percussioni, con Riccardo Di Vinci al basso elettrico, con Davide Angelica alla chitarra e sintetizzatori, con Marco Frattini alla batteria e con Danilo Mineo alle percussioni.

Cosa sapere sul Festival AmbriaJazz #Armonia 2022

La tappa del Festival AmbriaJazz #Armonia 2022 allo Scalo Ferroviario di Tirano rientra nell’ambito di un intenso mese di jazz che in Provincia di Sondrio, ed anche nella vicina Svizzera, è partito lo scorso 30 giugno. Con la kermesse musicale che poi terminerà quest’anno il prossimo 31 luglio del 2022 con la tappa di Bormio. Con l’hashtag #Armonia 2022, inoltre, il Festival AmbriaJazz punta a promuovere non solo la buona musica, dando spesso spazio e visibilità a tanti artisti emergenti di talento, ma anche il legame con la natura, con il paesaggio alpino, attraverso la scelta di splendide location per i concerti, e con le comunità locali. Perché il Festival AmbriaJazz #Armonia 2022, innovando nella tradizione, vuole essere anche un importante momento di condivisione e d’incontro.

È tutto pronto, al Castel Masegra di Sondrio, per l’esibizione del “Enzo Favata-The Crossing” che è un evento musicale rientrante nel calendario del Festival #AmbriaJazzArmonia2022. In particolare, l’appuntamento a Sondrio è fissato per le ore 21 di domenica 17 luglio del 2022 quando a esibirsi saranno Enzo Favata sax theremin, Pasquale Mirra vibrafono, Andrea Dominoni basso, Marco Frattini batteria e percussioni.

Al Castel Masegra di Sondrio Enzo Favata-The Crossing domenica 17 luglio del 2022

Al Castel Masegra di Sondrio Enzo Favata, insieme ad altri tre artisti, si esibirà proponendo i brani di ‘The Crossing’ che è il suo ultimissimo album. L’appuntamento a Sondrio con Enzo Favata è un evento musicale di levatura e di notevole caratura artistica. Visto che Enzo Favata, che è apprezzato in Italia e nel mondo, è sulla scena del jazz internazionale da ben 30 anni.

Con AmbriaJazz non solo musica, ma anche promozione dei comportamenti green

Quest’anno il Festival #AmbriaJazzArmonia2022 nei Comuni della Provincia di Sondrio, ed in Svizzera, non promuove solo la buona musica, ma anche tanti altri progetti e tante altre iniziative collaterali non meno importanti. A partire dalla promozione dei comportamenti green attraverso il progetto #jazzcamminante. Gli organizzatori Festival #AmbriaJazzArmonia2022, infatti, invitano il pubblico presente ai concerti all’uso del car pooling e dell’auto elettrica. Ma anche, quando possibile, viene promosso e incentivato l’arrivo ai concerti a piedi oppure in sella alla bicicletta. Lo stesso Festival #AmbriaJazzArmonia2022, inoltre, è green in quanto per l’organizzazione di ogni evento si punterà al massimo alla riduzione degli impatti ambientali. A partire, per esempio, dalla riduzione al minimo dell’uso della plastica. Perché il Festival #AmbriaJazz 2022.vuole essere in #Armonia non solo con la musica, ma anche con l’ambiente e con i territori.

