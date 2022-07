AIFA: ritirato noto farmaco  per la disfunzione erettile. Ecco info e lotti

Loading...

L’Aifa – Agenzia italiana del farmaco – a tutela della salute pubblica e a scopo cautelativo, ai sensi dell’art. 70 del D. L.vo 219/2006, ha comunicato il ritiro volontario, da parte della ditta Aristo Pharma Gmbh dei medicinali “Tadalafil Aristo 20 mg compresse rivestite con Film 8 compresse In Blister Pvc/Pvdc/Al” lotti in allegato AIC n. 044960110, “Tadalafil Aristo 10 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al” lotti in allegato, AIC n. 044960045, “Tadalafil Aristo 20 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al” lotti in allegato AIC n. 044960108, “Tadalafil Aristo 20 mg compresse rivestite con Film 2 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al” lotti in allegato AIC n. 044960096, “Tadalafil Aristo 20 mg compresse rivestite con Film 12 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al” lotti in allegato AIC n. 044960122, “Tadalafil Aristo 5 mg compresse rivestite con Film 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al” lotti in allegato AIC n. 044960019, “Tadalafil Aristo 5 mg compresse rivestite con Film 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al” lotti in allegato AIC n. 044960021, della ditta Aristo Pharma Gmbh, rappresentata in Italia da Aristo Pharma Italy Srl sita a Rozzano (MI), Milanofiori, Strada 6, Palazzo n 3.

Tadalafil Aristo – Compressa Rivestita è un farmaco a base del principio attivo Tadalafil, appartenente alla categoria degli Disfunzione erettile e nello specifico Farmaci usati nella disfunzione dell’erezione.

Il provvedimento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato adottato a seguito di seguito della notifica di allerta pervenuta dall’autorità tedesca dei medicinali, concernente gravi carenze alle norme GMP emerse a seguito dell’ispezione effettuata dall’autorità belga presso il sito produttivo dei medicinali. La ditta Aristo Pharma Italy Srl ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.

