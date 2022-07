Una donna attaccata da una foca alle Hawaii (Video)

Loading...

Video: donna attaccata da una foca alle Hawaii. Bagnante avrebbe ignorato i segnali che lo guidavano a non avvicinarsi alla zona in cui si trovava.

Unaè stata attaccata da unamartedì (26) alle Hawaii, negli Stati Uniti. Ha riportato ferite al braccio ed è stata portata in ospedale per le cure. La femmina stava nuotando con il suo piccolo, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, quando ha attaccato il bagnante.

Funzionari del Dipartimento per la terra e le risorse naturali hanno detto lunedì che la donna è un’insegnante di scuola elementare di 60 anni della California. Lei e suo marito, che sono alle Hawaii da tre settimane, sono stati interrogati da funzionari statali per saperne di più su quanto accaduto. Attraverso la loro indagine, i funzionari della DLNR in un comunicato stampa hanno affermato che la donna “non ha fatto nulla per provocare l’incidente e non era nemmeno a conoscenza che le foche fossero nell’acqua prima dell’incidente”.

Tuttavia è importante mantenere le distanze, specialmente in questo caso in cui mamma aveva partorito da poco. In appendice all’articolo il link del terrificante incontro avvenuto tra la turista e la foca al largo della spiaggia di Kaimana Beach a Honolulu:

