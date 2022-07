Loading...

AmbriaJazz Sondrio 2022: a Bormio l’ultimo concerto di un Festival memorabile

BORMIO- L’AmbriaJazz alle battute finali. A Bormio si chiude un festival, nella sua edizione 2022, che fa registrare un bilancio qualitativo e partecipativo ampiamente positivo. Come recentemente confermato dagli organizzatori. Per l’edizione del 2022 dell’AmbriaJazz Festival in #ARMONIA siamo arrivati al gran finale. Ovverosia all’ultimo appuntamento in calendario che è quello di domenica 31 luglio del 2022 a Bormio. Precisamente, a partire dalle ore 21 in Piazza del Crocifisso con il concerto Fantasia – Jacopo Ferrazza 5T. Pure per il concerto a Bormio è prevista la prenotazione obbligatoria, dal portale ufficiale dell’AmbriaJazz Festival 2022 in #ARMONIA, mentre l’ingresso è ad offerta.

A Bormio è tutto pronto per l’esibizione del Jacopo Ferrazza 5T

‘Fantasia’, per il Jacopo Ferrazza 5T, è un progetto che presenta una fusione perfetta di sonorità che spaziano dal jazz moderno alla musica elettronica, passando per la corrente tardo-romantica e per la musica cameristica.

Uniti peraltro da una forte amicizia, da tanto rispetto e da una grande stima sempre reciproca, il quintetto Jacopo Ferrazza 5T è formato da Jacopo Ferrazza al contrabbasso synth e composizioni; Livia De Romanis al violoncello; Alessandra Diodati voce; Valerio Vantaggio alla batteria e Enrico Zanisi al pianoforte, synth e live elettronics.

‘Fantasia’ del quintetto Jacopo Ferrazza 5T, non a caso, è un progetto che si fonda su composizioni originali finalizzate ad esaltare le virtù artistiche del gruppo musicale. Ovverosia andando a conciliare ed a fondere magistralmente il mondo della musica acustica con quello dell’elettronica. Ed il tutto con le performance di cinque tra i musicisti più interessanti del panorama italiano ed anche europeo

Da Piazza del Crocifisso all’Auditorium Bormio Terme in caso di pioggia

Per l’edizione del 2022 dell’AmbriaJazz Festival in #ARMONIA, la tappa conclusiva a Bormio è stata organizzata e realizzata in collaborazione con la Biblioteca e con il Comune. Inoltre, in caso di pioggia, la location per il concerto del quintetto Jacopo Ferrazza 5T sarà spostata da Piazza del Crocifisso all’Auditorium Bormio Terme.

