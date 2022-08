Aiuto c’è uno squalo: bambini fuggono dal mare (Video)

Loading...

Allarme squalo al largo della spiaggia popolare: i bambini fuggono dal mare – IL VIDEO

Gli squali sono arrivati ​​​​sulla spiaggia nell’acqua bassa.

Scene drammatiche si sono svolte su una spiaggia degli! Diversi bagnanti stavano appena nuotando nelquando all’improvviso sono apparsi degli enormi squali. Registrazione shock negli Stati Uniti che attualmente sta suscitando molte discussioni e titoli nei media sui social media.

La clip mostra almeno due grandi squali che nuotano e apparentemente cacciano nelle secche della famosa Neptune Beach di Jacksonville. Immediatamente prima della comparsa del pesce predatore, diversi bagnanti – tra cui molti bambini – hanno nuotato in acqua e, secondo i media, alla fine sono fuggiti in preda al panico.

Gli squali possono essere attirati vicino alla spiaggia dai pesci più piccoli di cui si nutrono. Non è noto quale specie fossero gli animali e se fossero pericolosi per l’uomo. Nel video, si possono anche sentire le persone sulla spiaggia che allertano i bagnanti in acqua sugli squali e li avvertono della loro presenza. Una persona è stata anche ferita da uno squalo mentre faceva snorkeling al largo della costa sud-occidentale dell’Inghilterra.

Come annunciato martedì dalla Guardia Costiera, è stata inviata una squadra di soccorso. La vittima ha subito “un sospetto morso di squalo” alla gamba ed è stata consegnata ai soccorritori a Penzance Harbour, in Cornovaglia. L’incidente è avvenuto a mezzogiorno del 28 luglio. La gravità delle ferite non è stata rivelata. Secondo il quotidiano locale Falmouth Packet, la vittima è una donna. Ha prenotato un viaggio di snorkeling tramite una compagnia locale per vedere gli squali blu.

Gli squali vengono regolarmente avvistati al largo della costa della Cornovaglia. Oltre agli squali blu, ci sono anche smerigli e squali elefante. Tuttavia, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, gli attacchi di squali sono estremamente rari nelle acque britanniche. Nell’agosto 2012, una spiaggia nel Galles occidentale è stata temporaneamente chiusa dopo che uno squalo blu è stato avvistato lì. Poco dopo, ci fu un incidente simile nel West Dorset, nel sud dell’Inghilterra. Nel 2016, una tavola da windsurf è stata attaccata da uno squalo al largo di Felixstowe, nell’Inghilterra orientale, nel Mare del Nord, ma l’uomo è rimasto illeso.

