Palio di Siena, si corre oggi 17 agosto: dove vederlo in diretta tv gratis

Ieri il Palio di Siena è stato rinviato a causa del maltempo. Un nubifragio ha reso del tutto impraticabile la pista di tufo. Sarà possibile quindi assistere oggi pomeriggio 17 agosto 2022 alle dieci contrade in lizza per la vittoria in Piazza del Campo.

Il giostra equestre di origine medievale. La possiamo definire anche la corsa di cavalli storica più famosa d’Italia. V i partecipa spontaneamente tutto il popolo di Siena. Tuttavia non si tratta di una manifestazione turistica, quanto piuttosto il Palio è una sorta di racconto della vita del popolo senese. Il Palio di Siena ha origini remote. Può definirsi una vera e propria. La possiamo definire anchei partecipa spontaneamente tutto il popolo di Siena. Tuttavia non si tratta di una manifestazione turistica, quanto piuttosto il Palio è una sorta di racconto della vita del popolo senese.

Palio di Siena: dove vederlo in diretta tv e in streaming Questo evento unico al mondo tornerà ad avvincere il pubblico che lo guarderà da casa in diretta tv o in streaming oppure sarà possibile assistervi dal vivo nella splendida cornice di Piazza del Campo. Il Palio di Siena andrà in onda oggi 17 agosto 2022 in diretta tv su La7 alle ore 16:45 col corteo storico prima. La partenza della gara vera e propria è prevista per le ore 19. Il Palio di Siena lo si può vedere anche in streaming su pc e altri dispositivi sempre su La7.

